Marito tirchio | moglie costretta a usare poca carta igienica e fare solo una doccia a settimana | per la Cassazione è reato

Leggi su tpi

(Di martedì 21 febbraio 2023) L’ossessione per il risparmio, quando viene imposta al consorte o ad altri componenti della famiglia, diventa un: maltrattamenti. Lo ha stabilito la Corte di, confermando la condanna di unviolento, che ha costretto laa subire per anni una condizione di «risparmio domestico» diventata impossibile da sopportare. A dirlo è la sentenza 6937/23 pubblicata il 17 febbraio 2023 dalla sesta sezione penale. Raccontata dal sito.net. E non è la prima con questo orientamento: dalla sentenza n. 6785 del 7 giugno 2000 gli ermellini hanno sempre seguito questo orientamento giurisprudenziale. Secondo la Corte diinfatti la costrizione di un comportamento di risparmio estremo è più vicino all’ossessione che a una gestione economica lungimirante. ...