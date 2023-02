Marito costringe moglie a una sola doccia a settimana, per la Cassazione è maltrattamento (Di martedì 21 febbraio 2023) Condannato per la troppa avarizia, sfociata in vera e propria vessazione. La Cassazione si è espressa sul caso di una coppia di Bologna, finita alla sbarra dopo la scelta della moglie di portare in tribunale il Marito per le fin troppo rigide regole casalinghe imposte dall'uomo, a cominciare dalla possibilità di un'unica doccia settimanale per limitare i consumi del nucleo familiare. Una sentenza che ha visto la Corte giudicare l'uomo colpevole di maltrattamenti nei confronti della coniuge. Vessata attraverso il risparmio domestico L'uomo, infatti, secondo gli ermellini, vessava la moglie attraverso il "risparmio domestico", creando un clima di sopraffazione che prescindeva dalle difficoltà economiche. Che, nel caso in questione, non sussistevano nemmeno, dato che entrambi i coniugi ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 febbraio 2023) Condannato per la troppa avarizia, sfociata in vera e propria vessazione. Lasi è espressa sul caso di una coppia di Bologna, finita alla sbarra dopo la scelta delladi portare in tribunale ilper le fin troppo rigide regole casalinghe imposte dall'uomo, a cominciare dalla possibilità di un'unicale per limitare i consumi del nucleo familiare. Una sentenza che ha visto la Corte giudicare l'uomo colpevole di maltrattamenti nei confronti della coniuge. Vessata attraverso il risparmio domestico L'uomo, infatti, secondo gli ermellini, vessava laattraverso il "risparmio domestico", creando un clima di sopraffazione che prescindeva dalle difficoltà economiche. Che, nel caso in questione, non sussistevano nemmeno, dato che entrambi i coniugi ...

