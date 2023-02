Mario Giordano replica a Fedez: “I testicoli si sono staccati e la voce è un mio difetto fisico” (Di martedì 21 febbraio 2023) Mario Giordano aveva promesso di dire “due paroline a Fedez”. Detto Fatto. Il giornalista Mediaset ha aperto la puntata odierna Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 21 febbraio 2023)aveva promesso di dire “due paroline a”. Detto Fatto. Il giornalista Mediaset ha aperto la puntata odierna Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Mario Giordano risponde a Fedez: «Nessuna inchiesta su di lui, contro di me insulti esagerati e body shaming». Posso dirlo? Un signore. - LegaSalvini : GIORDANO REPLICA A FEDEZ: «CONTRO DI ME INSULTI ESAGERATI E BODY SHAMING» - marcofurfaro : Dopo 24 ore: - @GiorgiaMeloni non ha trovato un secondo per condannare l’azione squadrista di fascisti legati al… - Diego09809310 : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Complimenti Mario Giordano, certe persone non meritano visibilità, i soldi e il lus… - vivereitalia : Mario Giordano a Fedez: 'Mi attacchi su difetti fisici' -