Mario Giordano: "Aggredita l'inviata di Fuori dal Coro". Poi torna su Fedez: "Per te solo due parole stasera, non ti illudere"

"Ancora un'inviata Aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di 'Fuori dal Coro'. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per te Fedez stasera solo due paroline. solo due e nessun servizio, non ti illudere Fedez". Questo il tweet di Mario Giordano giornalista e conduttore del programma di Rete4. Perché si rivolge a Fedez? Com'è noto il rapper è stato informato da un suo amico che una giornalista Mediaset stava facendo domande sulla sua presunta omosessualità: "Allora oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d'inchiesta di Fuori dal Coro che ha contattato tutti i miei amici d'infanzia chiedendo se ...

