Marinella Soldi: "Importante per la Rai avvicinare i giovanissimi" (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – "Per la Rai è assolutamente Importante avvicinare i giovani e giovanissimi, anche con serie su argomenti impegnati come quello della integrazione". E' quanto sottolinea all'AdnKronos la presidente della Rai, Marinella Soldi, al termine della proiezione al cinema Farnese di Roma della prima puntata di 'Crush – La storia di Tamina', che racconta la vicenda di una ragazza fuggita dall'Afghanistan e accolta in Italia, che cerca attraverso la scuola e la sua passione per il calcio di integrarsi pienamente nella nuova realtà, così diversa da quella di origine. "La Rai, come servizio pubblico, ha assolutamente il dovere di fare questo tipo di prodotto e sarebbe bello anche farlo circolare nelle scuole – afferma ancora Marinella Soldi – E lo sport, in ...

