Maria Esposito (Rosa Ricci) e Antonio Orefice (Totò) di Mare Fuori sono fidanzati? Le foto (Di martedì 21 febbraio 2023) Spesso sui set cinematografici nascono storie d'amore ed è proprio quello che è successo tra Rosa Ricci e Totò, due dei protagonisti della serie tv Mare Fuori, in onda su Rai 2. Rosa e Totò, all'anagrafe Maria Esposito e Antonio Orefice sono molto affiati e non solo sulla scena, ma anche nella vita di tutti i giorni. Tra i due piano piano è scoccata la scintilla e del loro amore hanno riempito di foto i social. View this post on Instagram A post shared by Antonio Orefice (@AntonioOreficereal)

