Maria Edda Cavuoto, l’84enne laureata per la seconda volta: “Ora voglio iscrivermi a Scienze politiche” (Di martedì 21 febbraio 2023) “La libertà di coscienza” è il titolo della tesi di laurea in diritto ecclesiastico di Maria Edda Cavuoto, classe 1938, la prima laureanda a discutere oggi di fronte alla commissione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Come voto ha ricevuto un 90, dopo una valutazione dei commissari con a capo la sua tutor, la professoressa Maria d’Arienzo, Ordinaria di Diritto ecclesiastico, Diritti confessionali e Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano. Nel suo elaborato, “affrontato con entusiasmo, vivacità e impegno”, sottolinea la relatrice, Cavuoto (84 anni) ha esaminato il concetto di “coscienza” nell’evoluzione del pensiero filosofico e nell’approccio delle neuroScienze, soffermandosi sul rapporto tra religione e libertà di coscienza. Da ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) “La libertà di coscienza” è il titolo della tesi di laurea in diritto ecclesiastico di, classe 1938, la prima laureanda a discutere oggi di fronte alla commissione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Come voto ha ricevuto un 90, dopo una valutazione dei commissari con a capo la sua tutor, la professoressad’Arienzo, Ordinaria di Diritto ecclesiastico, Diritti confessionali e Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano. Nel suo elaborato, “affrontato con entusiasmo, vivacità e impegno”, sottolinea la relatrice,(84 anni) ha esaminato il concetto di “coscienza” nell’evoluzione del pensiero filosofico e nell’approccio delle neuro, soffermandosi sul rapporto tra religione e libertà di coscienza. Da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CeresaRaffaele : Complimenti alla dottoressa in lettere Maria Edda Cavuoto che all'età di 84 anni si laurea a Napoli anche in giur… - cuba98w : RT @TgrRaiCampania: A 84 anni prende la seconda laurea. E ora Maria Edda punta a Scienze politiche #IoSeguoTgr - TgrRaiCampania : A 84 anni prende la seconda laurea. E ora Maria Edda punta a Scienze politiche #IoSeguoTgr - leggoit : #Napoli, Maria Edda si #laurea a 84 anni: festa grande all'Università Federico II - antonellaa262 : Presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II, Maria Edda ha discusso la sua tesi in diritto eccl… -