Maria Edda Cavuoto a 84 anni discute la tesi in giurisprudenza per la seconda laurea (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un’aula affollata da giovani e dai loro parenti ha avuto inizio la seduta di laurea della facoltà di giurisprudenza dell’Università Federico II che vede tra i laureandi Maria Edda Cavuoto, classe 1938. La signora Cavuoto è la prima laureanda a discutere la sua tesi davanti alla commissione. Una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo ‘La libertà di coscienza’. Quella in giurisprudenza sarà la seconda laurea per la signora Cavuoto che è gia’ dottoressa in Lettere e ha impiegato la sua vita a insegnare materie umanistiche agli studenti delle scuole medie. Ad accompagnarla oggi in questo giorno speciale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un’aula affollata da giovani e dai loro parenti ha avuto inizio la seduta didella facoltà didell’Università Federico II che vede tra indi, classe 1938. La signoraè la primanda are la suadavanti alla commissione. Unain diritto ecclesiastico dal titolo ‘La libertà di coscienza’. Quella insarà laper la signorache è gia’ dottoressa in Lettere e ha impiegato la sua vita a insegnare materie umanistiche agli studenti delle scuole medie. Ad accompagnarla oggi in questo giorno speciale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSACampania : Maria Edda a 84 anni discute la tesi per la seconda laurea - ottopagine : Federico II in festa: Maria Edda Cavuoto si laurea in legge ad 84 anni #Napoli - Edda_luciano69 : @RamellaUgo Nell'insieme mi piace ...il volto di Maria non mi sembra molto felice, anzi molto preoccupato. - Edda_luciano69 : @RamellaUgo Quel blu meraviglioso fa risaltare il volto dolcissimo di Maria . - diagnostic_mdpi : Special Issue 'Wearable Sensors and Artificial Intelligence for Ergonomics' -