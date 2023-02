Maria Edda a 84 anni discute la tesi per la seconda laurea (Di martedì 21 febbraio 2023) In un'aula affollata da giovani e dai loro parenti ha avuto inizio la seduta di laurea della facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II che vede tra i laureandi Maria Edda Cavuoto, classe ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) In un'aula affollata da giovani e dai loro parenti ha avuto inizio la seduta didella facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II che vede tra indiCavuoto, classe ...

ottopagine : Federico II in festa: Maria Edda Cavuoto si laurea in legge ad 84 anni #Napoli