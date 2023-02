Mare fuori 3, anticipazioni 22 febbraio 2023: Edoardo minaccia Pirucchio (Di martedì 21 febbraio 2023) Mare fuori 3 torna in onda mercoledì 22 febbraio 2023 con la seconda puntata (composta da due episodi) durante la quale Edoardo sarà ossessionato dal desiderio di vendetta. Il ragazzo, per riuscire nel suo intento, minaccerà Pirucchio di fare del male alla sua famiglia nel caso in cui non uccidesse Mimmo. Nel frattempo, Carmine sventerà il piano e Rosa Ricci inizierà a vederlo sotto una luce nuova. Intanto, in istituto arriveranno tre nuovi ragazzi che subito mineranno l'equilibrio tra i detenuti. Mare fuori 3, terzo episodio: Edoardo ossessionato dalla vendetta su Mimmo La seconda puntata di Mare fuori 3 inizierà con l'episodio intitolato «Doppia vendetta» nel quale Edoardo sarà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 febbraio 2023)3 torna in onda mercoledì 22con la seconda puntata (composta da due episodi) durante la qualesarà ossessionato dal desiderio di vendetta. Il ragazzo, per riuscire nel suo intento, minacceràdi fare del male alla sua famiglia nel caso in cui non uccidesse Mimmo. Nel frattempo, Carmine sventerà il piano e Rosa Ricci inizierà a vederlo sotto una luce nuova. Intanto, in istituto arriveranno tre nuovi ragazzi che subito mineranno l'equilibrio tra i detenuti.3, terzo episodio:ossessionato dalla vendetta su Mimmo La seconda puntata di3 inizierà con l'episodio intitolato «Doppia vendetta» nel qualesarà ...

