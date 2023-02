Marco Mengoni e Lazza, il siparietto social fa esplodere i fan: arriva la proposta (Di martedì 21 febbraio 2023) Marco Mengoni e Lazza hanno dato vita ad un simpatico siparietto su TikTok che ha fatto divertire i fan al termine del quale è arrivata la proposta che ha fatto impazzire tutti. Sono passati nove giorni ormai dalla fine del Festival di Sanremo ma si continua a parlare della kermesse e dei suoi protagonisti. Appare evidente che il tentativo di Amadeus di coinvolgere i social nel suo Sanremo sia riuscito alla perfezione. Il merito non è solo del direttore artistico, ma anche dei cantanti e delle loro iniziative social autonome. siparietto tra Lazza e Marco Mengoni: la proposta fa impazzire tutti – Ansa – Grantennistoscana.itIn questi giorni l’attenzione mediatica e ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 21 febbraio 2023)hanno dato vita ad un simpaticosu TikTok che ha fatto divertire i fan al termine del quale èta lache ha fatto impazzire tutti. Sono passati nove giorni ormai dalla fine del Festival di Sanremo ma si continua a parlare della kermesse e dei suoi protagonisti. Appare evidente che il tentativo di Amadeus di coinvolgere inel suo Sanremo sia riuscito alla perfezione. Il merito non è solo del direttore artistico, ma anche dei cantanti e delle loro iniziativeautonome.tra: lafa impazzire tutti – Ansa – Grantennistoscana.itIn questi giorni l’attenzione mediatica e ...

