Marcell Jacobs non vince più? Un terribile sospetto | la voce sui buchi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Incredibile: Samuele Ceccarelli è campione italiano indoor sui 60 metri ????? Batte il campione del Mondo Marcell Ja… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Marcell Jacobs è stato battuto agli Assoluti indoor di Ancona dal 23enne Samuele Ceccarelli. Il suo allenatore, Marco Del… - sportli26181512 : Ceccarelli: 'Non mi aspettavo di battere Jacobs, ora obiettivo Europei': A Sky Sport il neo campione italiano dei 6… - ilfoglio_it : Marcell Jacobs è stato battuto agli Assoluti indoor di Ancona dal 23enne Samuele Ceccarelli. Il suo allenatore, Mar… - VELOSPORT1960 : -

Da que giorni non si parla che di lui: Samuele Ceccarelli , classe 2000 dell'Atletica Firenze Marathon, da domenica campione italiano dei 60 metri. L'uomo che è riuscito a battere: 'C'è voluto qualche giorno per decodificare quella montagna di emozioni vissute - ha raccontato a Federica Frola in diretta a Sky Sport 24 - . E' stato un onore e un piacere poter ...Il 23enne di Massa ha battuto agli Assoluti indoor di Anconasegnando la terza prestazione europea dell'anno sui 60 metri. Il suo allenato, Marco Del Medico, ci racconta dove può arrivare lo sprinter azzurro Per scalare il mondo in pochi mesi e ...

Marcell Jacobs, altro tonfo: rivivi i 60 metri vinti da super Ceccarelli Eurosport IT

Jacobs perde ancora sui 60: Ceccarelli nuovo campione italiano in 6"54 La Gazzetta dello Sport

Impresa dell'atleta massese Samuele Ceccarelli: battuto il campione olimpico Marcell Jacobs La Voce Apuana

Marcell Jacobs battuto da Samuele Ceccarelli! 6.55 non basta ai Campionati Italiani. Indurimento all'orizzonte OA Sport

Marcell Jacobs ha perso la magia nelle gambe: sconfitto anche agli Assoluti di Ancona Sport Fanpage

Il 23enne di Massa ha battuto agli Assoluti indoor di Ancona Marcell Jacobs segnando la terza prestazione europea dell'anno sui 60 metri. Il suo allenato, Marco Del Medico, ci racconta dove può ...«Da qualche parte c’è stato un problema». Le parole di Marcell Jacobs fluttuano nel Palaindoor di Ancona ancora adesso, a quarantott’ore dalla clamorosa finale dei 60 agli Assoluti. Fino a ieri ...