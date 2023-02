Marc Marquez "All in": "Prima sembravo un supereroe, poi tutto è cambiato" (Di martedì 21 febbraio 2023) Marc Marquez ha deciso di farsi conoscere veramente , dal grande pubblico, attraverso il suo documentario "All in" che da oggi è possibile vedere su Amazon Prime. Per promuoverlo ieri c'è stato un ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 21 febbraio 2023)ha deciso di farsi conoscere veramente , dal grande pubblico, attraverso il suo documentario "All in" che da oggi è possibile vedere su Amazon Prime. Per promuoverlo ieri c'è stato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iris_simpkins46 : @dakarpetrux Non mentirò, avevo pensato giusto a lui. Draco Malfoy serpeverde, Marc Marquez serpe e basta - antiloro2 : - nico_bastone : Non lo aveva capito nessuno, Marc. #Marquez - morethanpassi0n : Invece di fare qualcosa di utile ho guardato S01 | E03 of Marc Márquez: ALL IN ! #marcmrquezallin… - morethanpassi0n : Invece di fare qualcosa di utile ho guardato S01 | E03 of Marc Márquez: ALL IN ! #marcmrquezallin… -