Maradona: il gol più bello non è quello con l’Inghilterra, il video inedito (Di martedì 21 febbraio 2023) Diego Armando Maradona diceva che il suo gol più bello non era quello siglato con il Messi, ma bensì quello con l’Argenitos Juniors del 1980. “Stavamo perdendo. Abbiamo recuperato fino al 3-3, e poi abbiamo vinto 4-3 con quel gol. Era da metà campo, mi facevano di tutto, calci volanti… e ovviamente, quando mi ci provavano io li saltavo e loro restavano a terra. Quando la spingo in rete sono tutti sdraiati, in fila” così Diego Armando Maradona parlava del suo gol più bello, non il gol del secolo, quello segnato durante la semifinale di Coppa del Mondo tra Argentina e Inghilterra del 1986. Secondo Maradona il suo gol più bello lo ha segnato nel 1980 durante un tour dell’Argentinos Juniors in Colombia. La squadra del Pibe de Oro ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 febbraio 2023) Diego Armandodiceva che il suo gol piùnon erasiglato con il Messi, ma bensìcon l’Argenitos Juniors del 1980. “Stavamo perdendo. Abbiamo recuperato fino al 3-3, e poi abbiamo vinto 4-3 con quel gol. Era da metà campo, mi facevano di tutto, calci volanti… e ovviamente, quando mi ci provavano io li saltavo e loro restavano a terra. Quando la spingo in rete sono tutti sdraiati, in fila” così Diego Armandoparlava del suo gol più, non il gol del secolo,segnato durante la semifinale di Coppa del Mondo tra Argentina e Inghilterra del 1986. Secondoil suo gol piùlo ha segnato nel 1980 durante un tour dell’Argentinos Juniors in Colombia. La squadra del Pibe de Oro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Il #Napoli continua a regalare gol e spettacolo, oggi come allora… ??#kvaratskhelia #Kvaradona #Osimhen #Careca… - MarcoEs12857627 : @pisto_gol Non esiste una risposta secca, nessuno nella mia famiglia seguiva il calcio, ma io amavo il calcio, sono… - napolista : Hanno restaurato il video del gol più bello di #Maradona. No, non quello all’Inghilterra: un altro Si tratta di un… - PerataDiego : RT @gratta2: @DiegoDeLucaTwit Maradona non giocava drogato e il gol in Messico con la mano L ha fatto Dio e non lui la moneta di Alemao era… - H_V_Maradona : RT @OptaPaolo: +41 - Il #Napoli, oltre ad essere la squadra ad aver guadagnato più punti nei maggiori 5 campionati europei 2022-23 (62 dopo… -