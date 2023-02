"Mara Venier? Non dimentico quel che ha fatto": la confessione di Serena Bortone (Di martedì 21 febbraio 2023) Sempre più lanciata, tra le primissime file dell'Ariston durante il Festival di Sanremo 2023, oggi - lunedì 20 febbraio - Serena Bortone si confessa in una lunga intervista al Corriere della Sera. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1, parla di lavoro, affetti, vita privata e obiettivi. La Bortone parla anche del passaggio, che ormai risale a tre anni fa, da Agorà all'attuale trasmissione, da un format eminentemente giornalistico a uno più di intrattenimento. E svela come abbia potuto fare affidamento in particolare su certe colleghe: "Ho incontrato tanto affetto da Mara Venier, Milly Carlucci ed Antonella Clerici. Le regine della Rai ed anche Sabrina Ferilli, sono state molto affettuose con me, quando sono arrivata all'intrattenimento di Rai1. E non lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Sempre più lanciata, tra le primissime file dell'Ariston durante il Festival di Sanremo 2023, oggi - lunedì 20 febbraio -si confessa in una lunga intervista al Corriere della Sera. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1, parla di lavoro, affetti, vita privata e obiettivi. Laparla anche del passaggio, che ormai risale a tre anni fa, da Agorà all'attuale trasmissione, da un format eminentemente giornalistico a uno più di intrattenimento. E svela come abbia potuto fare affidamento in particolare su certe colleghe: "Ho incontrato tanto affetto da, Milly Carlucci ed Antonella Clerici. Le regine della Rai ed anche Sabrina Ferilli, sono state molto affettuose con me, quando sono arrivata all'intrattenimento di Rai1. E non lo ...

