Mandrake, chi è il comico star di TikTok: «A 38 anni ho lasciato il lavoro per dedicarmi ai social, ora sono felice» (Di martedì 21 febbraio 2023) Da impiegato a star di TikTok. È la storia di Giuseppe Ninno, conosciuto dai suoi (quasi) 2 milioni di follower come Mandrake. Classe 1984, il content creator in un anno e mezzo è riuscito a posizionarsi bene nella categoria “comedy”, una delle più gettonate sulla piattaforma, raggiungendo così il terzo posto nella classifica HypeAuditor dei TikToker italiani, dietro nomi come Khaby Lame, il TikToker più seguito al mondo. Un successo senza fine quello di Mandrake, che ha lasciato il suo lavoro nel brindisino per dedicarsi totalmente al mondo dei social e alla creazione dei contenuti: «Ovviamente TikTok è solo il punto di partenza, adesso faccio anche altro a partire dagli eventi», ha confessato a FanPage.it Il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 21 febbraio 2023) Da impiegato adi. È la storia di Giuseppe Ninno, conosciuto dai suoi (quasi) 2 milioni di follower come. Classe 1984, il content creator in un anno e mezzo è riuscito a posizionarsi bene nella categoria “comedy”, una delle più gettonate sulla piattaforma, raggiungendo così il terzo posto nella classifica HypeAuditor deier italiani, dietro nomi come Khaby Lame, iler più seguito al mondo. Un successo senza fine quello di, che hail suonel brindisino per dedicarsi totalmente al mondo deie alla creazione dei contenuti: «Ovviamenteè solo il punto di partenza, adesso faccio anche altro a partire dagli eventi», ha confessato a FanPage.it Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __mandrake_ : ma chi cazzo le fa ste domande surreali - LucaVettraino : Mandrake, chi è il comico star di TikTok: «A 38 anni ho lasciato il lavoro per dedicarmi ai social, ora sono felice» - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Mandrake, chi è il comico star di TikTok: «A 38 anni ho lasciato il lavoro per dedicarmi ai social, ora sono felice» https://t… - leggoit : Mandrake, chi è il comico star di TikTok: «A 38 anni ho lasciato il lavoro per dedicarmi ai social, ora sono felice» - giustinaleonar2 : RT @inotg_inot59: Perché Il ministro TONINELLI è riuscito a ricostruire il ponte Morandi in poco tempo cn i soldi giusti con Fincantieri ch… -