“Mamma è morta” Tremendo lutto per l’amato vip | “Devastato | ma sono riuscito a vederla”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 febbraio 2023) Una bruttissima notizia ha travolto il vip italiano, colpito da una perdita devastante. Il fatto è avvenuto un po’ di giorni fa, ma solamente poche ore fa ha avuto la forza di parlarne pubblicamente e ha scritto un lungo messaggio social per omaggiarla a dovere. Non solo, ha anche postato un video nel quale era presente la persona a lui molto cara. Ad essere stato distrutto dal dolore Gianluca Vacchi, che è stato travolto da un grave. Davvero difficile per lui accettare che non sia più tra noi in vita. Come riferito poc’anzi, Gianluca Vacchi per soffermarsi su questoha scelto di utilizzare parole struggenti con un filmato di accompagnamento. Il post è iniziato in questo modo: “Qualche giorno fa ci ha lasciato. Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze superate in questi lunghi anni mi creano un senso di grande devastazione e il dolore ...