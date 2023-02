Mambolosco | il rapper vittima di una rapina | sparito anche il Rolex da 13 mila euro

Leggi su tpi

(Di martedì 21 febbraio 2023), ilto in casa:ilda 13Ilè rimastodi un furto in casa a Vicenza. Si tratta della secondaai danni dell’artista, che vive con la fidanzata Giulia Ottorini. I ladri sono riusciti a portare via beni per un valore di circa 100, incluso undel valore di 13. William Mille Hickman, in arte, ha denunciato i fatti sul suo profilo Instagram. “Facile quando in casa non ci sono”, ha detto il te poi ha aggiunto: “Solo a carnevale potevate fare sta cosa perché siete dei ...