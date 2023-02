(Di martedì 21 febbraio 2023) E’ stato stroncato da unimprovviso Fausto Panaccione,48enne originario di Galluccio, in provincia di Caserta. L’uomo era il nipote di Franco Lepore, primo cittadino del centro situato nel parco di Roccamonfina., professorea 48Fausto, come spiega Paesenews, si sarebbe sentito male due giorni fa per poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marybracciano : RT @Anna302478978: @GiorgiaMeloni Questa la sua priorità la NOSTRA è un'altra CANCELLAZIONE VACCINI KILLER e inchiesta sui morti per mal… - Anna302478978 : @GiorgiaMeloni Questa la sua priorità la NOSTRA è un'altra CANCELLAZIONE VACCINI KILLER e inchiesta sui morti pe… -

Il conducente della vetturaha riportato solo ferite lievi ed è stato trasportato in codice ... Non è da escludere anche che fra le cause dell'incidente ci siano uno l'assunzione da parte ......sembrano escludere l'ipotesi che il 39enne alla guida della Lancia Musa possa aver avuto un... '' che potrebbe essere uscito recentemente da un reparto psichiatrico : l'ipotesi più ...

Malore killer nel Casertano, insegnante muore a 48 anni Teleclubitalia.it

Dramma a Brusciano, malore killer a lavoro: Alfonso muore a 49 anni Teleclubitalia.it

Incidente casello A4, indagato conducente auto killer: atteso esito test droga e alcol IL GIORNO

Irpinia, malore killer alla guida: muore carabiniere e padre di famiglia Teleclubitalia.it

Ragazza morta per choc anafilattico. Dal tiramisù vegano alle uova caccia al veleno IL GIORNO

Ha parato un rigore, poi si è accasciato a terra per un malore ed è morto. La tragedia su un campo di calcio in Belgio, durante la partita tra Winkel Sport B e l'SK Westrozebeke, nel torneo valido per ...Loris sarebbe stato colpito da un malore fatale nella notte tra venerdì e sabato mentre ... Nell'abitazione temperatura a -10 gradi Due donne uccise in due agguati, giallo nel catanese. Il killer si è ...