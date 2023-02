“Mai fatto sesso con lui, non sono una prostituta”. La rivelazione di Ruby (Di martedì 21 febbraio 2023) Una a una tutte le false storie del passato sono state smontate. Karima El Marough, in arte Ruby, ospite della puntata di Porta a Porta che andrà in onda il 21 febbraio su RaiUno con la conduzione di Bruno Vespa, ha disintegrato le varie menzogne uscite in questi anni sul suo conto e sul rapporto con Silvio Berlusconi: “Non ho mai fatto sesso a pagamento, non ho mai fatto sesso con Berlusconi. Lo dico da quando avevo 17 anni e sono costretta a ridirlo adesso. L'arma della prostituzione è stata la più semplice da dire alla gente. Non sono mai stata una prostituta, credo che dopo 13 anni delle scuse mi siano dovute. Nel mio percorso ho incontrato sia persone perbene che cattive persone e per strada è più facile incontrarne di cattive. Ci ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Una a una tutte le false storie del passatostate smontate. Karima El Marough, in arte, ospite della puntata di Porta a Porta che andrà in onda il 21 febbraio su RaiUno con la conduzione di Bruno Vespa, ha disintegrato le varie menzogne uscite in questi anni sul suo conto e sul rapporto con Silvio Berlusconi: “Non ho maia pagamento, non ho maicon Berlusconi. Lo dico da quando avevo 17 anni ecostretta a ridirlo adesso. L'arma della prostituzione è stata la più semplice da dire alla gente. Nonmai stata una, credo che dopo 13 anni delle scuse mi siano dovute. Nel mio percorso ho incontrato sia persone perbene che cattive persone e per strada è più facile incontrarne di cattive. Ci ...

