Madonna e la chirurgia plastica Roy De Vita | “Sindrome di Jessica Rabbitt”

"Si definisce Sindrome di Jessica Rabbitt la richiesta di continui ritocchi (medici o chirurgici) dovuti al fatto che la paziente assume il proprio aspetto come naturale non riconoscendo quanto è stato già fatto sino ad allora. Lo stop dovrebbe darlo il medico". Parola di Roy De Vita, uno fra i più conosciuti chirurghi plastici italiani, primario della divisione di chirurgia plastica dell'istituto dei tumori di Roma Regina Elena. Con alle spalle una casistica operatoria personale di oltre 15mila interventi eseguiti da primo operatore, il noto chirurgo ha commentato su Twitter un post incentrato su Madonna, nel quale la regina delle popstar risponde a chi la critica per il ricorso alla chirurgia plastica.

