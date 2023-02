Madonna condivide una foto post chirurgia estetica (Di martedì 21 febbraio 2023) La star lancia una provocazione sui social e, dopo essere stata attaccata per il suo aspetto ai Grammy Awards, pubblica uno scatto in cui dice di non avere più il viso gonfio da post intervento estetico, con tanto di emoji di risate a crepapelle. Della serie «a prendere in giro comincio io» Leggi su vanityfair (Di martedì 21 febbraio 2023) La star lancia una provocazione sui social e, dopo essere stata attaccata per il suo aspetto ai Grammy Awards, pubblica uno scatto in cui dice di non avere più il viso gonfio daintervento estetico, con tanto di emoji di risate a crepapelle. Della serie «a prendere in giro comincio io»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IdillioPozzi : la foto di Sig.ra Boldrini sul 'Giornale' odierno la madonna d Caravaggio verso il PD è in viaggio in vestigia di s… - poer104 : @MaggicaPolly Siamo circondati polly porca Madonna meno male che ci sono le relazioni strette se no ciao proprio .… -