Lutto per Vittorio Sgarbi: addio ad uno dei più grandi (Di martedì 21 febbraio 2023) Era uno dei più grandi ed un caro amico di Vittorio Sgarbi. Se n'è andato dopo aver vissuto una vita intensa e piena di difficoltà ma non priva di soddisfazioni. Ha vissuto all'estero per anni ma con una infinita nostalgia per il suo luogo d'origine: un'incantevole città italiana. Era molto legato alla sua terra e Sgarbi lo ha ricordato soprattutto per aver contribuito tanto a livello culturale. (Continua dopo le foto…) Adelchi Mantovani è morto, addio al famoso pittore di Ferrara Aveva 81 anni il pittore Adelchi Riccardo Mantovani. L'artista aveva realizzato una mostra chiamata "Il sogno di Ferrara", allestita al Castello Estense da Comune e Fondazione Ferrara Arte, con oltre un centinaio di opere. A Vittorio Sgarbi era piaciuta talmente tanto che l'ha poi ...

