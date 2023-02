Lupi in branco a Lucca, sono alle porte della città (Di martedì 21 febbraio 2023) Tracce inequivocabili: resti di prede a S. Anna, un esemplare fotografato a Sant'Alessio. E' invasione di cinghiali, allarme per le campagne Leggi su lanazione (Di martedì 21 febbraio 2023) Tracce inequivocabili: resti di prede a S. Anna, un esemplare fotografato a Sant'Alessio. E' invasione di cinghiali, allarme per le campagne

