L'Unicef: sono 1,5 milioni i bambini che rischiano depressione, ansia, disordini da stress post - traumatico (Di martedì 21 febbraio 2023) Nei 365 giorni di guerra in Ucraina, i bambini hanno vissuto un anno di 'orrore': 1,5 milioni sono a rischio di depressione, ansia, disordini da stress post - traumatico e altri problemi di salute ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) Nei 365 giorni di guerra in Ucraina, ihanno vissuto un anno di 'orrore': 1,5a rischio didae altri problemi di salute ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nei 365 giorni di guerra, i bambini hanno vissuto un anno di orrore: l'Unicef ha calcolato che 1,5 milion… - mzekicelik17 : Sono grato al mio club per sostenere questa preziosissima campagna ???? @OfficialASRoma I nostri cuori battono al… - Tg3web : A otto giorni dal terremoto in Turchia e Siria, ci sono ancora persone vive sotto le macerie. Quasi 41 mila le vitt… - ConFalce : 36,5milioni --> I BAMBINI IN FUGA NEL MONDO 13,7milioni --> SONO BAMBINI RIFUGIATI O RICHIEDENTI ASILO 22,8milioni… - pvsassone : RT @andreacantelmo8: Unicef: Dopo un anno di guerra 1,5 milioni di bambini ucraini sono a rischio di depressione, ansia, disordini da stres… -