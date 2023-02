Luna Palumbo in semifinale a “Una Voce per San Marino” (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo le numerose esperienze televisive (da Amici di Maria De Filippi e The Voice of Italy) e suipalcoscenici nazionali (Musicultura) e internazionali (NYCanta, Festival della Canzone Italiana diNew York), per Luna Palumbi arriva ora un nuovo, prestigioso appuntamento: Una Voce per SanMarino, il festival del Titano che seleziona il rappresentante del microstato all’Eurovision SongContest 2023. Proprio in questa occasione Luna Palumbo, tra gli oltre mille artisti provenienti da ogni angolo delglobo, ha ottenuto l’accesso alle semifinali, dove presenta in gara “Batticuore”, traccia scritta da leistessa e prodotta da Peter Torre. Rilasciata in digitale con la label Smilax Publishing.Il brano si rifà ad atmosfere glam, pregne di quella pop culture che ha trovato in un’artista in particolare il suo punto ... Leggi su zon (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo le numerose esperienze televisive (da Amici di Maria De Filippi e The Voice of Italy) e suipalcoscenici nazionali (Musicultura) e internazionali (NYCanta, Festival della Canzone Italiana diNew York), perPalumbi arriva ora un nuovo, prestigioso appuntamento: Unaper San, il festival del Titano che seleziona il rappresentante del microstato all’Eurovision SongContest 2023. Proprio in questa occasione, tra gli oltre mille artisti provenienti da ogni angolo delglobo, ha ottenuto l’accesso alle semifinali, dove presenta in gara “Batticuore”, traccia scritta da leistessa e prodotta da Peter Torre. Rilasciata in digitale con la label Smilax Publishing.Il brano si rifà ad atmosfere glam, pregne di quella pop culture che ha trovato in un’artista in particolare il suo punto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Farooq_PAgency : RT @pressitalia: Luna Palumbo, lancia il nuovo singolo “Batticuore” - La cantautrice è in semifinale a Una Voce per San Marino 2023 #press… - enziteta : Luna Palumbo quella che fu mandata via da the voice per far restare suor Cristina ma che ne sapere voi - salvyonce : RT @Farooq_PAgency: LUNA PALUMBO è in semifinale a UNA VOCE PER SAN MARINO 2023. Fuori venerdì 24 febbraio “BATTICUORE”, il suo nuovo singo… - pressitalia : Luna Palumbo, lancia il nuovo singolo “Batticuore” - La cantautrice è in semifinale a Una Voce per San Marino 2023… - lunaapalumbo : RT @Farooq_PAgency: LUNA PALUMBO è in semifinale a UNA VOCE PER SAN MARINO 2023. Fuori venerdì 24 febbraio “BATTICUORE”, il suo nuovo singo… -