L'ultima moda, raccontare la morning routine su TikTok (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Svegliarsi alle 5 del mattino, andare in palestra, fare allenamento a torso nudo, una doccia, pulire la lingua, leggere. Ma anche rifare il letto, lavare, stirare, scrivere un diario, meditare, cuocere le uova. “Benvenuti nei riti e nella routine mattutina di TikTok”, dove alle 9 tutto questo è già accaduto ed è stato raccontato attraverso i video postati da estranei quanto anonimi personaggi della vita di tutti i giorni. Eppure hanno successo, perché i video taggati #morningroutine “sono stati visti collettivamente 14,6 miliardi di volte”, certifica il Washington Post, che evidenzia come uno dei riti mattutini più comuni si chiama #5to9 ed è un esplicito riferimento a ciò che accade “tra le 5 e le 9 del mattino in cui le persone altamente motivate possono dedicare quattro ore alle faccende domestiche e alla ... Leggi su agi (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Svegliarsi alle 5 del mattino, andare in palestra, fare allenamento a torso nudo, una doccia, pulire la lingua, leggere. Ma anche rifare il letto, lavare, stirare, scrivere un diario, meditare, cuocere le uova. “Benvenuti nei riti e nellamattutina di”, dove alle 9 tutto questo è già accaduto ed è stato raccontato attraverso i video postati da estranei quanto anonimi personaggi della vita di tutti i giorni. Eppure hanno successo, perché i video taggati #“sono stati visti collettivamente 14,6 miliardi di volte”, certifica il Washington Post, che evidenzia come uno dei riti mattutini più comuni si chiama #5to9 ed è un esplicito riferimento a ciò che accade “tra le 5 e le 9 del mattino in cui le persone altamente motivate possono dedicare quattro ore alle faccende domestiche e alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : L'ultima moda, raccontare la morning routine su TikTok - mrsshephwrd : RT @Virago_ooo: Quando ero piccola comprare al mercato era da sfigati. Ora lo si fa per moda. Fa cool. Il 90% del mio armadio é costituito… - rosati22 : RT @tempoweb: Il #Pd si scopre fan di #Giorgia, l'ultima moda #Dem è l'elogio a #Meloni #21febbraio - ninnitarantino : RT @EssereAnimali: Su Kodami la nostra ultima indagine in Polonia all'interno di un allevamento di volpi per la produzione di pellicce che… - CervatoEmanuela : RT @EssereAnimali: Su Kodami la nostra ultima indagine in Polonia all'interno di un allevamento di volpi per la produzione di pellicce che… -