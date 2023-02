Lukaku titolare in Inter-Porto? C’è un indizio! Tabù Lautaro Martinez ? TS (Di martedì 21 febbraio 2023) Meno uno a Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande ballottaggio in avanti tra Lukaku e Dzeko, mentre non ci saranno dubbi sulla presenza di Lautaro Martinez LA COPPIA ? In avanti è ballottaggio tra Lukaku e Dzeko per una maglia da titolare in Inter-Porto. Manca ormai pochissimo alla serata di gala di San Siro. In merito alla possibile titolarità del belga è arrivato un indizio ieri dall’allenamento ad Appiano Gentile. Big Rom, infatti, ha affiancato Lautaro Martinez nel ‘gioco delle coppie’ con Dzeko che invece è stato abbinato a Valentin Carboni. Inzaghi scioglierà le riserve nelle prossime ore. Intanto, il Toro sarà al centro dell’attacco con la fascia di capitano sul ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Meno uno a, andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande ballottaggio in avanti trae Dzeko, mentre non ci saranno dubbi sulla presenza diLA COPPIA ? In avanti è ballottaggio trae Dzeko per una maglia dain. Manca ormai pochissimo alla serata di gala di San Siro. In merito alla possibile titolarità del belga è arrivato un indizio ieri dall’allenamento ad Appiano Gentile. Big Rom, infatti, ha affiancatonel ‘gioco delle coppie’ con Dzeko che invece è stato abbinato a Valentin Carboni. Inzaghi scioglierà le riserve nelle prossime ore. Intanto, il Toro sarà al centro dell’attacco con la fascia di capitano sul ...

