Lukaku, quarta volta agli ottavi di Champions League: tre gol alle spalle (Di martedì 21 febbraio 2023) Per Romelu Lukaku si tratta della quarta partecipazione in carriera agli ottavi di UEFA Champions League. La prima con la maglia dell’Inter. Il belga porta con sé, inoltre, un buon ruolino di marcia nelle sfide passate. quarta volta – Due partecipazioni con la maglia del Manchester United, una con la maglia del Chelsea lo scorso anno e la prima quest’anno con l’Inter. Sono quattro le partecipazioni di Romelu Lukaku agli ottavi di finale di UEFA Champions League. La prima nella stagione 2017-2018 nel doppio confronto con il Siviglia, contro cui è arrivato un gol nella sfida di ritorno. Ma il capolavoro ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Per Romelusi tratta dellapartecipazione in carrieradi UEFA. La prima con la ma dell’Inter. Il belga porta con sé, inoltre, un buon ruolino di marcia nelle sfide passate.– Due partecipazioni con la ma del Manchester United, una con la ma del Chelsea lo scorso anno e la prima quest’anno con l’Inter. Sono quattro le partecipazioni di Romeludi finale di UEFA. La prima nella stagione 2017-2018 nel doppio confronto con il Siviglia, contro cui è arrivato un gol nella sfida di ritorno. Ma il capolavoro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku, quarta volta agli ottavi di Champions League: tre gol alle spalle - - MurnauQUARTO : @JulianRoss79 Opterei per la quarta perché Dzeko in queste partite si esalta di solito. E lukaku verrebbe divorato da Pepe - cippiriddu : @deliux9 A me Lukaku continua a non dispiacere, credo sia inevitabile un certo rodaggio e le sue prestazioni vanno… - IlieVesimo : L'anno prossimo via Lautaro e Lukaku, e mettiamo i fratelli Esposito in attacco se vogliamo ambire alla quarta. -