L'Ucraina è ancora libera, dice Joe Biden (Di martedì 21 febbraio 2023) Pubblichiamo il discorso pronunciato oggi dal presidente americano Joe Biden a Varsavia. Buonasera Polonia, uno dei nostri grandi alleati! Il presidente Duda, primo ministro, signor sindaco, tutti i presenti, i leader polacchi che sono venuti da tutto il paese, grazie per avermi accolto qui in Polonia. E' passato quasi un anno da quando ho parlato qui al Castello Reale a Varsavia appena dopo che Vladimir Putin ha lanciato il terribile attacco in Ucraina, il più grande attacco in Europa in 75 anni. In un'Europa che ha costruito la pace e la stabilità per 75 anni, tutto questo è a rischio. Un anno fa il mondo si preparava alla caduta di Kyiv: beh, io sono appena stato a Kyiv e posso dirvi che Kyiv è ancora in piedi, e forte, è ancora orgogliosamente in piedi, e soprattutto, è ancora ...

