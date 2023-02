"L'Ucraina ci sta provocando, siamo pronti a reagire" (Di martedì 21 febbraio 2023) Il ministro della Difesa bielorusso ha parlato di "movimenti massicci" di forze ucraine a ridosso dei propri confini Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Il ministro della Difesa bielorusso ha parlato di "movimenti massicci" di forze ucraine a ridosso dei propri confini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La 'Parata del lunedì rosa' si sta svolgendo in Germania. Un 'fantoccio di Putin' appare per le strade di Düsseldor… - Agenzia_Ansa : La Cina è 'molto preoccupata' per il conflitto in Ucraina che 'si sta intensificando e sta anche andando fuori cont… - putino : Domani Giorgia Meloni arriverà a Kiev. Secondo La Repubblica, durante la visita, tra le altre cose, si potrà discut… - Camillamariani4 : RT @CarloBotta_: Noi non facciamo la guerra all'Ucraina. È l'occidente che sta usando l'Ucraina come arma contro la Russia. Hanno devastat… - GobbiVais : @GobbiVais Pure Dick Marty spiega chi sta vincendo la guerra in Ucraina.... -