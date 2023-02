Lucarelli non molla Ferragni, il sospetto sul monologo di Sanremo (Di martedì 21 febbraio 2023) Il monologo di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo non smette di far discutere. Selvaggia Lucarelli torna all'attacco dell'imprenditrice e influencer instillando il sospetto che la "lettera a Chiara bambina" non sia pienamente farina del suo sacco ma che potrebbe essere stata ispirata da un testo analogo pubblicato tempo fa da una persona che Ferragni conosce bene. “Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell'ex compagno di Ferragni scriveva una lettera a se stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?", scrive la giornalista del Domani che per tutto il festival non ha lesinato attacchi a raffica a Ferragni. Secondo Lucarelli le somiglianze sospette sono evidenti con la lettera ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Ildi Chiaraal Festival dinon smette di far discutere. Selvaggiatorna all'attacco dell'imprenditrice e influencer instillando ilche la "lettera a Chiara bambina" non sia pienamente farina del suo sacco ma che potrebbe essere stata ispirata da un testo analogo pubblicato tempo fa da una persona checonosce bene. “Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell'ex compagno discriveva una lettera a se stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?", scrive la giornalista del Domani che per tutto il festival non ha lesinato attacchi a raffica a. Secondole somiglianze sospette sono evidenti con la lettera ...

