Luca Volpe trovato morto: cinque anni fa aveva ucciso il nonno (Di martedì 21 febbraio 2023) Luca Volpe è stato trovato morto nella sua cella. Il giovane di Cantù (Como), 31 anni, stava scontando una pena di 30 anni di reclusione nel carcere di Valle Armea a Sanremo. Nel 2018 aveva ucciso il nonno a coltellate. ... Leggi su europa.today (Di martedì 21 febbraio 2023)è statonella sua cella. Il giovane di Cantù (Como), 31, stava scontando una pena di 30di reclusione nel carcere di Valle Armea a Sanremo. Nel 2018ila coltellate. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: È stata fissata per venerdì prossimo l'autopsia sulla salma di Luca Volpe, il detenuto di 31 anni trovato morto domenica… - BabboleoNews : È stata fissata per venerdì prossimo l'autopsia sulla salma di Luca Volpe, il detenuto di 31 anni trovato morto dom… - riviera24 : Giallo per la morte in carcere di Luca Volpe, fissata l'autopsia - Riviera24 - Piergiulio58 : Uccise il nonno a coltellate: trovato morto nel carcere di Sanremo. Luca Volpe era stato condannato a trent’anni pe… - AnsaLiguria : Uccise nonno a coltellate, trovato morto in cella a Sanremo. Luca Volpe, 31 anni, uccise il nonno che lo aveva cres… -