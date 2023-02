Luca Vezil debutta come conduttore: arriva il messaggio di Valentina Ferragni (Di martedì 21 febbraio 2023) In questi giorni Luca Vezil ha debuttato come conduttore: sui social arriva il messaggio di Valentina Ferragni. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 febbraio 2023) In questi giornihato: sui socialildi. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Valentina Ferragni, al debutto dell'ex fidanzato Luca Vezil come conduttore di Are You The One? Italia ha scritto u… - panevinoeansia : RT @eu_phoriaa_: in un mondo di ex che si augurano il peggio a vicenda siate Valentina Ferragni e Luca Vezil che continuano a trattare un a… - zazoomblog : Valentina Ferragni la dolce dedica allex Luca Vezil: Ho pianto di felicità. Il messaggio commuove i follower -… - Alesssa27 : RT @eu_phoriaa_: in un mondo di ex che si augurano il peggio a vicenda siate Valentina Ferragni e Luca Vezil che continuano a trattare un a… - leggoit : Valentina Ferragni, la dolce dedica all'ex Luca Vezil: «Ho pianto di felicità». Il messaggio commuove i follower -