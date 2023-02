Luca Onestini sbotta contro gli autori del Grande Fratello Vip dopo la puntata: ecco cosa è successo (Di martedì 21 febbraio 2023) Luca Onestini , dopo la puntata del Grande Fratello Vip , si sarebbe lasciato andare a un lungo sfogo in cui ha puntato il dito contro gli autori. Protagonista di diverse dinamiche nel corso della ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023)ladelVip , si sarebbe lasciato andare a un lungo sfogo in cui ha puntato il ditogli. Protagonista di diverse dinamiche nel corso della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Quanti ricordi... l'amicizia tra Luca Onestini e Raffaello Tonon è uno dei nostri ricordi più belli. ?? #GFVIP - MariaDo88047406 : RT @_soleilandia_: Luca: “Quella frase lì come fai a dire che Martina e Oriana hanno detto le cose di pari gravità? C'è lì io ci sono rimas… - Nes__03 : RT @_soleilandia_: Luca: “Quella frase lì come fai a dire che Martina e Oriana hanno detto le cose di pari gravità? C'è lì io ci sono rimas… - PupuicaE : RT @_soleilandia_: Luca: “Quella frase lì come fai a dire che Martina e Oriana hanno detto le cose di pari gravità? C'è lì io ci sono rimas… - elica3001 : RT @graceR_1: Comunque devo chiedere scusa a Luca Onestini, per non aver capito che lui è stato il primo a sgamare la phata, che voleva far… -