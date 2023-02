Luca Onestini | quando Raffaello Tonon si commosse parlando della loro amicizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psychosaru : luca onestini ivana mrazova e raffaello tonon nella stessa casa il gfvip2 vive - alessiamald : RT @GadioliGadioli: Chiediamo la squalifica immediata di Oriana Marzoli e Luca Onestini dal GFVip @Codacons @Najoleari @GIVOVAofficial… - Elisabe82157594 : RT @AntoniettaSca18: Un altra sorpresa a Luca Onestini. Anche no!!! Buonanotte #GFvip #donnalisi #nikiters - AntoniettaSca18 : Un altra sorpresa a Luca Onestini. Anche no!!! Buonanotte #GFvip #donnalisi #nikiters - Domenic85906443 : 3 blocchi su Luca Onestini… ma che palle aaaahoooooo #GFvip -

Il demiurgo del Gf Vip 7 ha prima chiamato in disparte(accompagnato da Oriana) e Matteo Diamante (scortato da Nikita). I due da settimane non si prendono ma sabato sera, dopo la festa ...... Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Matteo Diamante e. "Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però questa deriva che è fastidiosa a vedersi e anche nella Casa lo è, non è legata a una ...

Luca Onestini, Ivana Mrázová e il loro primo incontro fuori dalla Casa - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Luca Onestini e le questioni irrisolte con Ivana Mrázová - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Grande Fratello Vip, la sintonia ritrovata tra Luca Onestini e Ivana Mrazova: scatterà nuovamente la scintilla | Video Mediaset SuperGuidaTV

Il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova - Mediaset Infinity Grande Fratello

Il VIP non ha gradito che la modella abbia portato in pubblico i fatti privati riguardo la fine della loro relazione ...La lite tra Matteo Diamante, Luca Onestini e Oriana Marzoli Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...