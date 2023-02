Lotta, la storia di Iman Madhavi: perseguitato in Iran, accolto in Italia. Insegue le Olimpiadi nella categoria di Chamizo (Di martedì 21 febbraio 2023) Iman Madhavi è stato perseguitato in Iran. Il Lottatore, cresciuto sulle sponde del Mar Caspio e figlio di un wrestler di altissimo livello, ne aveva parlato in un’intervista concessa a La Repubblica: “Avevano capito che non seguivo le canoniche linee di condotta islamiche, perché sono un uomo libero“. La parole si riferiscono al duro regime del Paese, dove pochi mesi fa era stato condannato a morte anche il Lottatore Navid Afkhari, accusato di omicidio durante una manifestazione di protesta. Iman Madhavi ha deciso di scappare, riuscendo a oltrepassare il confine turco a piedi ed entrando in Italia da clandestino nell’ottobre del 2020. Approdato a Pioltello (in provincia di Milano), ha incontrato l’associazione sportiva ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023)è statoin. Iltore, cresciuto sulle sponde del Mar Caspio e figlio di un wrestler di altissimo livello, ne aveva parlato in un’intervista concessa a La Repubblica: “Avevano capito che non seguivo le canoniche linee di condotta islamiche, perché sono un uomo libero“. La parole si riferiscono al duro regime del Paese, dove pochi mesi fa era stato condannato a morte anche iltore Navid Afkhari, accusato di omicidio durante una manifestazione di protesta.ha deciso di scappare, riuscendo a oltrepassare il confine turco a piedi ed entrando inda clandestino nell’ottobre del 2020. Approdato a Pioltello (in provincia di Milano), ha incontrato l’associazione sportiva ...

