Lotta, i migliori italiani nei ranking mondiali. Nikoloz Kakhelashvili quinto nei -97 kg della greco-romana (Di martedì 21 febbraio 2023) Si terrà dal 23 al 26 febbraio il torneo di Lotta Ibrahim Moustafa, valido come secondo appuntamento stagionale con le ranking Series 2023: ad Alessandria d’Egitto, gli atleti si daranno battaglia per incamerare punti preziosi per le classifiche che andranno poi a determinare le teste di serie dei mondiali, qualificanti alle Olimpiadi 2024. Di seguito le prime tre posizioni della classifica di ciascuna categoria di peso ed i piazzamenti degli italiani alla vigilia del torneo Ibrahim Moustafa: il miglior azzurro è Nikoloz Kakhelashvili, quinto nei -97 kg della greco-romana. Lotta, ranking Series Zagabria 2023: secondo posto per Dalma Caneva nei -72 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Si terrà dal 23 al 26 febbraio il torneo diIbrahim Moustafa, valido come secondo appuntamento stagionale con leSeries 2023: ad Alessandria d’Egitto, gli atleti si daranno battaglia per incamerare punti preziosi per le classifiche che andranno poi a determinare le teste di serie dei, qualificanti alle Olimpiadi 2024. Di seguito le prime tre posizioniclassifica di ciascuna categoria di peso ed i piazzamenti deglialla vigilia del torneo Ibrahim Moustafa: il miglior azzurro ènei -97 kgSeries Zagabria 2023: secondo posto per Dalma Caneva nei -72 ...

