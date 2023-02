Lotta ai tumori, l'ospedale di Prato è al top. Record mondiale di pubblicazioni (Di martedì 21 febbraio 2023) L'oncologo Luca Malorni ha già firmato 21 articoli sugli inibitori del carcinoma mammario positivo. E la direttrice del reparto Laura Biganzoli adesso sta coordinando uno studio clinico internazionale Leggi su lanazione (Di martedì 21 febbraio 2023) L'oncologo Luca Malorni ha già firmato 21 articoli sugli inibitori del carcinoma mammario positivo. E la direttrice del reparto Laura Biganzoli adesso sta coordinando uno studio clinico internazionale

