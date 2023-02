Lorenzo Musetti resta nella top-20 del ranking ATP: la classifica dopo la sconfitta a Rio (Di martedì 21 febbraio 2023) Lorenzo Musetti è stato sconfitto in due set dal cileno Nicolas Jarry al primo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista italiano ha ceduto per 6-4, 6-1 sulla terra rossa brasiliana, confermando le proprie difficoltà in occasione di questa campagna sudamericana (venerdì scorso aveva perso contro il peruviano Varillas ai quarti dell’ATP 250 di Buenos Aires, sempre sul mattone tritato). Un momento non certamente esaltante per il toscano, che è tornato in campo senza strabiliare dopo la sconfitta rimediata al primo turno degli Australian Open un mese fa. Lorenzo Musetti occupa attualmente il 18mo posto del ranking ATP e resterà comunque in top-20 in occasione dell’aggiornamento previsto lunedì 27 febbraio, indipendentemente da come si evolveranno i tornei di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023)è stato sconfitto in due set dal cileno Nicolas Jarry al primo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista italiano ha ceduto per 6-4, 6-1 sulla terra rossa brasiliana, confermando le proprie difficoltà in occasione di questa campagna sudamericana (venerdì scorso aveva perso contro il peruviano Varillas ai quarti dell’ATP 250 di Buenos Aires, sempre sul mattone tritato). Un momento non certamente esaltante per il toscano, che è tornato in campo senza strabiliarelarimediata al primo turno degli Australian Open un mese fa.occupa attualmente il 18mo posto delATP e resterà comunque in top-20 in occasione dell’aggiornamento previsto lunedì 27 febbraio, indipendentemente da come si evolveranno i tornei di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Lorenzo Musetti resta nella top-20 del ranking ATP: la classifica dopo la sconfitta a Rio - - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Sono senza parole.Una delle prestazioni più scialbe e avvilenti di Lorenzo mai viste. La stagione per lui non è ancora co… - giovannipelazzo : Non ho visto la partita, ma il discorso per #Musetti ???? è più o meno lo stesso fatto pochi giorni fa. È una sconfi… - News24Tennis : E’ crisi vera per Lorenzo Musetti. Il classe 2002 di Carrara esce al primo turno, da testa di serie numero 3, con i… - giovannipelazzo : Seconda sconfitta consecutiva per Lorenzo #Musetti ????, subito eliminato al primo turno dell'ATP500 di Rio. Il qual… -