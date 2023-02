Lonigo | allerta orso sui Colli Berici Ma era un cane di grossa taglia

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nella mattinata di ieri i sindaci dei comuni vicentini di, Val Liona e Alonte hanno lanciato sui social un messaggio diper il presunto avvistamento di unin località Monte Palù. La polizia forestale aveva infatti riscontrato la presenza di impronte in tutto simili a quelle di un urside, costringendo i primi cittadini a lanciare l'allarme. In modo particolare il sindaco diPierluigi Giacomello ha postato su Facebook un messaggio rivolto ai propri cittadini, invitandoli a "evitare movimenti bruschi, di non gridare e, possibilmente, di mantenere la calma e rimanere immobili, allontanandosi molto lentamente. In ogni caso di avvisare il 112".