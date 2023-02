L’omelia di Abodi | «La violenza ultras? Abbiamo smarrito la via del rispetto reciproco»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 febbraio 2023) Per migliorare il sistema-calcio “serve spirito di miglioramento“. E per combattere la piaga della“bisognerebbe ricominciare ad educarci o a rieducarci“. Parola di Andrea, Ministro dello Sport e un po’ – oggi – ministro di dio. La retorica è quasi confessionale.ha deciso di lasciare il politichese al fuoriclasse del genere, Gabriele Gravina. Lui resta più “alto”, quasi altissimo. Per cui, quando a margine di un evento per i mondiali di scherma del 2023 a Milano, risponde a chi gli chiede se consideri il sistema-calcio un sistema malato,diventa ecumenico: “Tutti i sistemi hanno margini di miglioramento. A me piacerebbe che il sistema calcio si concentrasse insieme a me e alle altre istituzioni sportive per capire come migliorare”, dice. “Io vedo che migliorano solo ...