L'omaggio di Giorgia Meloni a Bucha: «Non siete soli» – Il video (Di martedì 21 febbraio 2023) Il viaggio di Giorgia Meloni in Ucraina inizia con un una tappa a Bucha, la città simbolo del massacro di civili inermi che nella prima fase della guerra furono trovati nelle fosse comuni. Il presidente del Consiglio italiano è arrivato in mattinata a Kiev e nel pomeriggio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ma ha scelto di visitare anche alcuni luoghi simbolo, come Bucha, appunto e Irpin. A Bucha, Meloni ha deposto dei fiori rossi davanti ad una fossa comune e ha poi detto alle autorità locali una sola breve frase: «Non siete soli». A Irpin, la presidente del Consiglio ha anche commentato il discorso fatto da Vladimir Putin la mattina del 21 febbraio: «Putin dice di dover liberare gli ucraini perché c'è un regime, ma quello che vedo ...

