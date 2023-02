“L’Occidente ci ha ingannato” Parla Putin dopo un anno di guerra

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 febbraio 2023)Vladimir. A undall’avvio della cosiddetta “operazione speciale” in Ucraina. A undall’invasione, dalle truppe che sbarcano alle porte di Kiev, undalla ritirata dalla capitale, dall’inizio di un conflitto di posizione nel Donbass. E poi le sanzioni, l’isolamento internazionale, il gas alle stelle, gli attentati a Daria Dugina e al ponte di Crimea, la conquista di Mariupol e l’indietreggiare da Kherson., oggi, di fronte all’Assemblea federale. E lo fa il giorno successivo alla storica visita di Joe Biden a Kiev per abbracciare Volodymyr Zelensky. Un viaggio organizzato in gran segreto ma di cui Mosca era stata avvertita in tempo per dare il semaforo verde. “Niente di straordinario”, l’ha definito il portavoce del Cremlino, Dmitry ...