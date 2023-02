Lo strangolatore di Boston: il trailer del nuovo film con Keira Knightley (Di martedì 21 febbraio 2023) Keira Knightley e Carrie Coon sono le protagoniste del film Lo strangolatore di Boston, di cui è stato condiviso un nuovo trailer. Lo strangolatore di Boston è il nuovo film con Keira Knightley e Carrie Coon di cui è stato condiviso il nuovo trailer in attesa del debutto previsto sugli schermi di Disney+ il 17 marzo 2023. Nel video si vede Loretta, una reporter, scoprire che ci sono stati degli omicidi di donne che crede essere collegati. La giovane, nonostante numerosi ostacoli e pregiudizi, continua a indagare e a lottare per salvare vite innocenti. Lo strangolatore di Boston è il thriller true-crime ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023)e Carrie Coon sono le protagoniste delLodi, di cui è stato condiviso un. Lodiè ilcone Carrie Coon di cui è stato condiviso ilin attesa del debutto previsto sugli schermi di Disney+ il 17 marzo 2023. Nel video si vede Loretta, una reporter, scoprire che ci sono stati degli omicidi di donne che crede essere collegati. La giovane, nonostante numerosi ostacoli e pregiudizi, continua a indagare e a lottare per salvare vite innocenti. Lodiè il thriller true-crime ...

