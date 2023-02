Lo steward americano che intona ‘Roma nun fa la stupida stasera’ | passeggeri divertiti | standing ovation per il dipendente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 febbraio 2023) Siamo sul volo Boston-Roma, quando ad un certo punto loha cominciato a parlare all’altoparlante della cabina. Fin qui nulla di strano, o almeno fino a quando il tono delle sue comunicazioni non ha sorpreso ie strappato loro dei sorrisi e delle risate. Delle comunicazioni certamente insolite, inaspettate quelle delfatte forse per rendere partecipi inel clima romano. Sotto l’incredulità ed il divertimento dei presenti, loha cominciato adre una celebre canzona della Capitale, conquistandosi ladei. Lavorare come assistente di volo per Netflix: stipendio da 385 mila dollari, ecco come candidarsi Lo...