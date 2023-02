Lo skipper del Chelsea Azpilicueta è stato dimesso dall’ospedale dopo una commozione cerebrale (Di martedì 21 febbraio 2023) Sito inglese: Il capitano del Chelsea Cesar Azpilicueta è stato dimesso dall’ospedale e si sta “guarendo bene” dopo aver subito una commozione cerebrale nella sconfitta di sabato contro il Southampton. Azpilicueta è stato portato via in barella durante il secondo tempo della sconfitta per 1-0 del Chelsea allo Stamford Bridge, dopo aver preso uno stivale in faccia da Sekou Mara dei Saints mentre difendeva un angolo. Il 33enne è stato trasportato al St Mary’s Hospital nella zona ovest di Londra dopo aver ricevuto cure durante una lunga interruzione del gioco. Il boss Graham Potter si è mosso per dissipare i timori riguardo alle ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) Sito inglese: Il capitano delCesare si sta “guarendo bene”aver subito unanella sconfitta di sabato contro il Southampton.portato via in barella durante il secondo tempo della sconfitta per 1-0 delallo Stamford Bridge,aver preso uno stivale in faccia da Sekou Mara dei Saints mentre difendeva un angolo. Il 33enne ètrasportato al St Mary’s Hospital nella zona ovest di Londraaver ricevuto cure durante una lunga interruzione del gioco. Il boss Graham Potter si è mosso per dissipare i timori riguardo alle ...

