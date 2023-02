Lo schiaffo di Putin agli oligarchi: «Non dispiace a nessuno se vi hanno tolto yacht e soldi» (Di martedì 21 febbraio 2023) «nessuno dei comuni cittadini è dispiaciuto per coloro che hanno perso i loro capitali, yacht e palazzi all’estero». Così il presidente russo Vladimir Putin, nel suo discorso di oggi sullo Stato della Nazione, ha scaricato gli oligarchi russi che si sono arricchiti approfittando delle privatizzazioni avviate negli Novanta, in seguito al crollo dell’Unione Sovietica. In quel periodo, ha ricordato Putin, le aziende statali venivano svendute «quasi per niente». E quei «grandi uomini d’affari, invece che produrre tecnologia e creare posti di lavoro in Russia, investivano in yacht all’estero», ha attaccato il leader del Cremlino. All’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, l’Unione Europea e diversi altri governi occidentali hanno congelato beni e ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) «dei comuni cittadini è dispiaciuto per coloro cheperso i loro capitali,e palazzi all’estero». Così il presidente russo Vladimir, nel suo discorso di oggi sullo Stato della Nazione, ha scaricato glirussi che si sono arricchiti approfittando delle privatizzazioni avviate negli Novanta, in seguito al crollo dell’Unione Sovietica. In quel periodo, ha ricordato, le aziende statali venivano svendute «quasi per niente». E quei «grandi uomini d’affari, invece che produrre tecnologia e creare posti di lavoro in Russia, investivano inall’estero», ha attaccato il leader del Cremlino. All’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, l’Unione Europea e diversi altri governi occidentalicongelato beni e ...

