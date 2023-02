“Lo hanno trovato così”. Tv in lutto, l’attore morto a soli 28 anni: la notizia poco fa (Di martedì 21 febbraio 2023) Televisione in lutto per la prematura scomparsa dell’attore. La notizia ha fatto il giro del web lasciando i suoi fan e quelli della sorella, anche lei affermata attrice, sconvolti. l’attore è morto improvvisamente all’età di 28 anni domenica, a seguito di una battaglia con “terribile ansia e depressione“. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli e la causa della morte dell’attore rimane poco chiara. Secondo quanto riportano i quotidiani statunitensi l’attore, in questi anni dedito anche alla carriera di artista di graffiti, stava vivendo “un periodo difficile ultimamente con la sua carriera” e si sentiva come se fosse “trascinato in un vortice di emozioni negative”. Il corpo senza vita ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Televisione inper la prematura scomparsa del. Laha fatto il giro del web lasciando i suoi fan e quelli della sorella, anche lei affermata attrice, sconvolti.improvvisamente all’età di 28domenica, a seguito di una battaglia con “terribile ansia e depressione“. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli e la causa della morte delrimanechiara. Secondo quanto riportano i quotidiani statunitensi, in questidedito anche alla carriera di artista di graffiti, stava vivendo “un periodo difficile ultimamente con la sua carriera” e si sentiva come se fosse “trascinato in un vortice di emozioni negative”. Il corpo senza vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiochiusi : Dopo lunghi silenzi, i giornali di destra hanno trovato il modo di scrivere dell’aggressione squadrista di Firenze… - sportface2016 : #Barcellona e #AtleticoMadrid hanno trovato l'accordo per Joao Felix - RossanoBibalo : RT @11Giuliano: Altro medico: Ascoli,malore in strada, Fabrizio Sebastiani trovato morto dai passanti: aveva 54 anni, farmacista di Ascoli… - _mmart4 : RT @giorgiasdrafts: comunque tutti a dire che cardio è stato esagerato quando gli hanno rubato il pezzo ma l’avete vista la serie avete cap… - albegiov : RT @aclilombardia: ??#21febbraio Milano (19.30), presentazione di Laburismo cattolico. Idee per le riforme' di F. Felice e R. Rossini'. «La… -