Liverpool-Real Madrid stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2022/2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Liverpool e Real Madrid si incontrano ad Anfield nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. In Inghilterra va in scena uno dei confronti più interessanti di questo turno di coppa, non a caso si affrontano le due finaliste della scorsa edizione. Nessuno dei due club sta ripetendo quanto di buono fatto nel 2022, ma entrambi sono in ripresa e lo stanno dimostrando a suon di risultati. Secondo i bookies sarà la squadra di Klopp a scendere in campo favorita, sia per il fattore campo che per le assenze tra i Blancos (orfani di Kroos e Tchouameni). L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di stasera, martedì 21 febbraio, con la partita che sarà visibile in ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023)si incontrano ad Anfield nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di. In Inghilterra va in scena uno dei confronti più interessanti di questo turno di coppa, non a caso si affrontano le due finaliste della scorsa edizione. Nessuno dei due club sta ripetendo quanto di buono fatto nel, ma entrambi sono in ripresa e lo stanno dimostrando a suon di risultati. Secondo i bookies sarà la squadra di Klopp a scendere in campo favorita, sia per il fattore campo che per le assenze tra i Blancos (orfani di Kroos e Tchouameni). L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di, martedì 21 febbraio, con la partita che sarà visibile in ...

